В Киевской области продолжаются поиски пропавшего рыбака

Фото: ГСЧС

В среду, 10 декабря, спасателям поступило сообщение о пропаже 49-летнего мужчины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Утром 8 декабря мужчина вышел на рыбалку на металлической моторной лодке из села Сорокошичи (Черниговская обл.) и после этого перестал выходить на связь.

По информации жены, лодку видели в русле Днепра возле границы Черниговской и Киевской областей – вблизи села Страхолесье Вышгородского района.

К поискам были привлечены подразделения ГСЧС Черниговщины, но мужчину не нашли.

10 декабря к работам приобщились спасатели Киевской области. Они обследовали акваторию Киевского водохранилища в районе Страхолесья и близлежащие острова.

Сейчас поисковые работы продолжаются. Также для осмотра прибрежной линии используют беспилотники.

Напомним, 10 ноября на Черниговщине из реки достали тело мужчины, пропавшего несколькими днями ранее во время рыбалки.