11 декабря 2025, 12:49

В Киевской области продолжаются поиски пропавшего рыбака

11 декабря 2025, 12:49
Фото: ГСЧС
В среду, 10 декабря, спасателям поступило сообщение о пропаже 49-летнего мужчины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Утром 8 декабря мужчина вышел на рыбалку на металлической моторной лодке из села Сорокошичи (Черниговская обл.) и после этого перестал выходить на связь.

По информации жены, лодку видели в русле Днепра возле границы Черниговской и Киевской областей – вблизи села Страхолесье Вышгородского района.

К поискам были привлечены подразделения ГСЧС Черниговщины, но мужчину не нашли.

10 декабря к работам приобщились спасатели Киевской области. Они обследовали акваторию Киевского водохранилища в районе Страхолесья и близлежащие острова.

Сейчас поисковые работы продолжаются. Также для осмотра прибрежной линии используют беспилотники.

Напомним, 10 ноября на Черниговщине из реки достали тело мужчины, пропавшего несколькими днями ранее во время рыбалки.

11 декабря 2025
07 августа 2025
