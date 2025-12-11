В Запорожской области оккупанты, переодевшись в гражданское, пытались попасть в тыл Сил обороны
На Гуляйпольском направлении российские военнослужащие снова прибегли к запрещенным методам ведения войны
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Как отмечается, к позициям украинских пограничников приблизилась группа мужчин в гражданской одежде, которая некоторое время вела наблюдение за нашими силами, а затем, пользуясь сложными погодными условиями, попыталась обойти позиции и проникнуть в тыл.
"При передвижении в них сработала радиостанция, идентифицировавшая лиц, как военнослужащих оккупационных войск. В результате группа противника в составе двух мужчин была ликвидирована", – говорится в сообщении.
Под гражданской одеждой у уничтоженных нападавших обнаружили форму вооруженных сил России.
Как сообщалось, на оккупированной территории Запорожской области россияне собирают в школах деньги на войну под видом "дополнительных программ".