На Херсонщине легковушка вылетела с дороги и врезалась в дерево: погиб водитель

Фото: полиция

ДТП произошло в среду, 10 декабря, около 19:00 в Нововоронцовке Бериславского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Местный житель, управляя авто "ВАЗ-2107", не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением и на улице Степной выехал с дороги в кювет. В дальнейшем легковушка врезалась в дерево. От полученных травм 38-летний водитель скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

