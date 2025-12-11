На Херсонщине легковушка вылетела с дороги и врезалась в дерево: погиб водитель

На Херсонщине легковушка вылетела с дороги и врезалась в дерево: водитель погиб
ДТП произошло в среду, 10 декабря, около 19:00 в Нововоронцовке Бериславского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Местный житель, управляя авто "ВАЗ-2107", не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением и на улице Степной выехал с дороги в кювет. В дальнейшем легковушка врезалась в дерево. От полученных травм 38-летний водитель скончался на месте.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.
Напомним, 9 декабря на Буковине легковушка врезалась в грузовик. В результате ДТП пострадали пятеро юношей.
