28 ноября 2025, 20:42

Брат убил брата: в Винницкой области 17-летний подросток подозревается в убийстве старшего родственника

28 ноября 2025, 20:42
Фото: Прокуратура Украины
Раскрыто убийство, безрезультатно длившееся почти девять месяцев, подозреваемый – несовершеннолетний член семьи погибшего

Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура, передает RegioNews.

В Винницком районе раскрыто убийство, которое произошло еще в марте 2025 года. По подозрению в совершении преступления задержан 17-летний брат погибшего.

Согласно данным следствия, конфликт между братьями возник из-за личного оскорбления. Младший брат во время ссоры выстрелил в голову 24-летнему родственнику. Потерпевший погиб на месте от полученного пулевого ранения.

Чтобы скрыть преступление подозреваемый спрятал тело в выгребной яме на территории собственного хозяйства. Из-за отсутствия свидетелей и нежелания признаваться было открыто производство по факту безвестного исчезновения личности. Тело обнаружила мать братьев 27 ноября.

На основании оперативной информации полиция задержала 17-летнего подозреваемого. Вероятное орудие убийства – стартовый пистолет с признаками переработки под калибр 9 мм – изъято и направлено на экспертизу. В суд уже подготовлено ходатайство о содержании подозреваемого под арестом без внесения залога. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все происшествия и мотивы происшествия.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в законном порядке судом.

Ранее сообщалось, в Днепровском районе столицы мужчина с ножом напал на 20-летнюю киевлянку, отобрал у нее украшения и деньги, после чего совершил сексуальное насилие и изнасиловал женщину.

