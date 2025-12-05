Убив та закопав на городі: на Житомирщині чоловік жорстоко вбив знайомого

Фото: Нацполіція

На Житомирщині знайшли тіло зникло безвісти 42-річного чоловіка. Його тіло було на приватній присадибній ділянці

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, 23 листопада зниклий разом зі знайомими влаштував застілля з алкоголем. У нього сталась сварка з одним із гостей. Тоді 40-річний чоловік завдав потерпілому численних ударів, у тому числі дерев’яною палицею.

Після цього зловмисник відтягнув "суперника" в кущі та залишив там. Згодом він повернувся та закопав тіло вбитого на городі. Правоохоронці вже затримали причетного. Йому повідомили про підозру. Тепер йому загрожує позбавлення волі до 15 ркоів.

Нагадаємо, у Вінницькому районі правоохоронці розкрили вбивство, яке майже дев'ять місяців залишалося нерозкритим – 17-річний підліток підозрюється у вбивстві свого 24-річного брата через особисту образу.