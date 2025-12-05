17:25  05 грудня
У Києві запалили вогні на головній ялинці країни
14:55  05 грудня
Близько 90% Чернігівщини без світла через аварію
08:55  05 грудня
У Києві на Хрещатику боєць ММА побив перехожого до втрати свідомості
05 грудня 2025, 21:40

Убив та закопав на городі: на Житомирщині чоловік жорстоко вбив знайомого

05 грудня 2025, 21:40
Фото: Нацполіція
На Житомирщині знайшли тіло зникло безвісти 42-річного чоловіка. Його тіло було на приватній присадибній ділянці

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, 23 листопада зниклий разом зі знайомими влаштував застілля з алкоголем. У нього сталась сварка з одним із гостей. Тоді 40-річний чоловік завдав потерпілому численних ударів, у тому числі дерев’яною палицею.

Після цього зловмисник відтягнув "суперника" в кущі та залишив там. Згодом він повернувся та закопав тіло вбитого на городі. Правоохоронці вже затримали причетного. Йому повідомили про підозру. Тепер йому загрожує позбавлення волі до 15 ркоів.

Нагадаємо, у Вінницькому районі правоохоронці розкрили вбивство, яке майже дев'ять місяців залишалося нерозкритим – 17-річний підліток підозрюється у вбивстві свого 24-річного брата через особисту образу.

убивство поліція
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
07 серпня 2025
