17:25  05 декабря
В Киеве зажгли огни на главной елке страны
14:55  05 декабря
Около 90% Черниговщины без света из-за аварии
08:55  05 декабря
В Киеве на Крещатике боец ММА избил прохожего до потери сознания
05 декабря 2025, 17:30

Во Львове простились с убитым военным ТЦК Юрием Бондаренко

05 декабря 2025, 17:30
Фото: Hromadske
Во Львове 5 декабря провели прощание с 37-летним ветераном Юрием Бондаренко. Его смертельно ранили во время проверки документов мужчины

Об этом сообщает Hromadske, передает RegioNews.

Церемония прощания состоялась на Площади Рынок сразу с тремя военными: Луисом Фелипе Виейра Толедо Порто из Бразилии, львовянином Андреем Криницким и уроженцем Харькова Юрием Бондаренко. Последний был убит вечером 3 декабря во Львове во время проверки документов.

Юрий Бондаренко учился в Харьковской государственной зооветеринарной академии, работал в сфере ресторанного бизнеса. Впоследствии он стал военным: участвовал в антитеррористической операции, служил в составе 16 отдельной механизированной бригады ВСУ.

"Друзья Юрия рассказали, что после фронта с его диагнозом он мог уволиться. Но остался. Хотел быть полезным Украине. Делал свою работу честно и ответственно - так, как от него ждало государство", - говорит мэр Львова Андрей Садовой.

Главный редактор канала "Исландия" Сергей Гришин был знаком с Юрием. Он начал, что они стали дружить, когда тот предложил отдать свой пикап.

"Я узнал, что Юра — ветеран АТО, комиссованный из-за ранения, который 24.02.2022 прыгнул в тачку и сорвался со Львова в Харьков к своим пацанам. Где-то за месяц во время встречи Юра передал 5000 долларов, сказал, что мы знаем, что с ними делать один раз. Так мы стали дружить, встречались во Львове каждые два-три месяца. Как-то однажды Юра сказал, что не может сидеть в стороне и решил снова мобилизоваться, на этот раз в ПВО. Потом он перевелся в ТЦК", – говорит Сергей Гришин.

Напомним, во время проверки документов 30-летний житель Львова применил к военному газовый баллончик, ударил его ножом и скрылся. Потерпевший (ветеран АТО) был госпитализирован с критическими повреждениями. Однако усилия медиков, к сожалению, военный не выжил.

Убийство военного ТЦК во Львове: Минветеранов выясняет все обстоятельства
05 декабря 2025, 12:41
