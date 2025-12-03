Смертельное ДТП в Житомирской области: велосипедиста сбили насмерть
Авария произошла 2 декабря около 17:00 на трассе Киев-Чоп, вблизи села Новой Романовки Звягельского района. Полиция начала расследование
Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.
Предварительно, 29-летний водитель Audi наехал на 52-летнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть. К сожалению, потерпевший от полученных травм погиб на месте.
"Следователи Звягельского районного отдела полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины", - сообщили в полиции.
Напомним, ранее на Житомирщине столкнулись грузовик и микроавтобус. Спасатели деблокировали пострадавших водителя и пассажирку микроавтобуса.