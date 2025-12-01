Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Столкнулись грузовик и микроавтобус. Помощь спасателей понадобилась водителю и пассажирке микроавтобуса, зажатым в покореженном салоне. С помощью механического и ручного инструмента спасатели деблокировали пострадавших и передали их медикам.

Все обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

Напомним, в Хмельницкой области перед судом предстанет водитель автомобиля, который совершил ДТП с 18 травмированными. Водителю грозит от 3 до 8 лет заключения.