Фото: полиция

ДТП произошло 1 декабря около 09:35 на автодороге "Львов-Краковец" в городе Новояворовск Яворивского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Столкнулись автомобили Chevrolet Volt под управлением 46-летнего местного жителя и Skoda Fabia под управлением 35-летней львовянки.

В результате ДТП водители обоих авто и пассажирка Chevrolet Volt, 37-летняя жительница Новояворовска, получили травмы. Их доставили в больницу.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

