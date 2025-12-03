14:56  03 грудня
Буде домінувати антициклон. Синоптик розповіла, яку погоду очікувати 4 грудня
13:58  03 грудня
На Тернопільщині жінка потрощила Алею пам’яті Героїв
13:25  03 грудня
У МОЗ розповіли, коли чекати пік захворюваності на ГРВІ
UA | RU
UA | RU
03 грудня 2025, 16:45

Смертельна ДТП на Житомирщині: велосипедиста збили на смерть

03 грудня 2025, 16:45
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Аварія сталась 2 грудня близько 17:00 на трасі Київ – Чоп, поблизу села Нової Романівки Звягельського району. Поліція розпочала розслідування

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Попередньо, 29-річний водій Audi наїхав на 52-річного велосипедиста, який перетинав проїжджу частину. На жаль, потерпілий від отриманих травм загинув на місці.

"Слідчі Звягельського районного відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині зіткнулися вантажівка та мікроавтобус. Рятувальники деблокували постраждалих водія та пасажирку мікроавтобуса.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія Житомирська область
Смертельна ДТП на Київщині: чоловік вибіг на дорогу та потрапив під колеса
02 грудня 2025, 17:55
На Полтавщині мікроавтобус врізався в трактор: постраждав чоловік
02 грудня 2025, 13:13
У Львівській області зіткнулися легковики: троє постраждалих
02 грудня 2025, 11:14
Всі новини »
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
На Житомирщині 36-річний чоловік повідомив про вибухівку у багатоповерхівці
03 грудня 2025, 19:11
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу та Нікопольщині: троє людей поранені, понівечена критична інфраструктура
03 грудня 2025, 18:54
Відключення світла по всій Україні: в Укренерго попередили, на що чекати 4 грудня
03 грудня 2025, 18:40
Трагедія на Вінниччині: куріння в оселі спричинило пожежу, загинула жінка
03 грудня 2025, 18:19
На окупованій території Запорізької області окупанти запроваджують нові правила для власників житла
03 грудня 2025, 18:15
Колишнього прем'єр-міністра України заочно засудили на 15 років за держзраду
03 грудня 2025, 18:07
Стало відомо, чому не передбачено збільшення зарплат військовим
03 грудня 2025, 18:05
Обіцяли допомогти з кредитом: на Рівненщині жінка віддала аферистам тисячі гривень
03 грудня 2025, 17:55
Кожен четвертий українець став менше заробляти, ніж торік
03 грудня 2025, 17:54
Європі важливо донести просту думку: якщо Україна впаде – ви будете наступні
03 грудня 2025, 17:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Всі публікації »
Ігор Луценко
Віктор Шлінчак
Вадим Денисенко
Всі блоги »