Смертельна ДТП на Житомирщині: велосипедиста збили на смерть

Аварія сталась 2 грудня близько 17:00 на трасі Київ – Чоп, поблизу села Нової Романівки Звягельського району. Поліція розпочала розслідування

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Попередньо, 29-річний водій Audi наїхав на 52-річного велосипедиста, який перетинав проїжджу частину. На жаль, потерпілий від отриманих травм загинув на місці.

"Слідчі Звягельського районного відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України", - повідомили в поліції.

