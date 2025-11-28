Фото: Нацполиция

Авария произошла 27 ноября около 19:00 на улице Сергея Параджанова в областном центре. Полиция начала расследование

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Предварительно, 58-летний водитель Mercedes-Benz сбил пешехода, переходящего по автодороге. К сожалению, 43-летний потерпевший от полученных травм погиб на месте. Известно, что это был местный житель Барановки.

"В настоящее время полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП в рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины", - сообщили в полиции.

