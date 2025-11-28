11:51  28 ноября
В Киеве на Троещине мужчина, угрожая расправой, ограбил таксиста
09:39  28 ноября
В Полтаве в реке обнаружили тело пропавшего 17-летнего юноши
08:13  28 ноября
Бегство в Молдову на матрасе: пограничники спасли мужчину из Днестра
28 ноября 2025, 15:55

В Житомире Mercedes сбил мужчину насмерть

28 ноября 2025, 15:55
Фото: Нацполиция
Авария произошла 27 ноября около 19:00 на улице Сергея Параджанова в областном центре. Полиция начала расследование

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Предварительно, 58-летний водитель Mercedes-Benz сбил пешехода, переходящего по автодороге. К сожалению, 43-летний потерпевший от полученных травм погиб на месте. Известно, что это был местный житель Барановки.

"В настоящее время полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП в рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Ровенской области в селе Большая Городница произошло смертельное ДТП, в котором погиб пешеход. Следователи устанавливают его личность и обстоятельства наезда грузовика "Volvo" с полуприцепом.

