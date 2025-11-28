11:51  28 листопада
28 листопада 2025, 15:55

У Житомирі Mercedes збив чоловіка на смерть

28 листопада 2025, 15:55
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Аварія сталася 27 листопада близько 19:00 на вулиці Сергія Параджанова в обласному центрі. Поліція розпочала розслідування

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Попередньо, 58-річний водій Mercedes-Benz збив пішохода, який переходив автошлях. На жаль, 43-річний потерпілий від отриманих травм загинув на місці. Відомо, що це був місцевий житель міста Баранівки.

"Нині поліцейські встановлюють причини та обставини ДТП у межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині в селі Велика Городниця сталася смертельна ДТП, у якій загинув пішохід. Наразі слідчі встановлюють його особу та обставини наїзду вантажівки "Volvo" з напівпричепом.

