Фото: Нацполіція

Аварія сталася 27 листопада близько 19:00 на вулиці Сергія Параджанова в обласному центрі. Поліція розпочала розслідування

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Попередньо, 58-річний водій Mercedes-Benz збив пішохода, який переходив автошлях. На жаль, 43-річний потерпілий від отриманих травм загинув на місці. Відомо, що це був місцевий житель міста Баранівки.

"Нині поліцейські встановлюють причини та обставини ДТП у межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України", - повідомили в поліції.

