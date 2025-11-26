В Полтаве произошло ДТП с пострадавшими

Фото: полиция

ДТП произошло в Полтаве 25 ноября около 17:00 на улице Европейской

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Автомобиль Nissan под управлением 43-летней водительницы столкнулся с авто Tesla, которым управлял 42-летний водитель.

В результате столкновения травмы получила водитель Nissan и ее 8-летняя пассажирка. Пострадавших доставили в больницу.

По факту аварии ведется расследование. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

