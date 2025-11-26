Смертельное ДТП на Кировоградщине: авто сбило мужчину на обочине

Фото: Национальная полиция

В Кировоградской области полиция выясняет обстоятельства ДТП со смертельным исходом. Авария произошла 25 ноября у села Веселое Александрийского района

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля Renault Master, двигаясь в направлении Кропивницкого, наехал на 39-летнего пешехода, который шел по обочине в попутном направлении.

В результате полученных травм мужчина погиб на месте.

Полицейские устанавливают все происшествия.

Правоохранители призывают граждан быть внимательными на дорогах в темное время суток. Пешеходам рекомендуют использовать световозвращающие элементы – фликеры, наклейки, браслеты или ленты, чтобы сделать себя заметными для водителей на значительно большем расстоянии.

Напомним, на Прикарпатье иностранец на Mercedes сбил пешехода. От полученных травм мужчина погиб на месте. Водителя с телесными повреждениями госпитализировали в лечебное учреждение. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.