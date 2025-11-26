Фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В селе Большая Городница Млиновского района произошло смертельное ДТП: 25 ноября около 22:00 человек попал под колеса грузового автомобиля Volvo с полуприцепом и погиб на месте. Водитель, 41-летний житель Луцка, ехал в попутном направлении, следователи устанавливают обстоятельства наезда в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Согласно предварительным данным, погибшему на вид 50-60 лет. Накануне трагедии он посетил местный магазин, а на момент ДТП находился на проезжей части дороги. Полиция описывает его внешность: мужчина был в черной куртке и кофте, рубашке в клетку, темно-серых брюках и черных ботинках. Обнаружена татуировка: "ВАСЯ" на четырех пальцах левой руки, а также частичное отсутствие зубов.

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой предоставить любую информацию о погибшем. Все сообщения можно отправлять по телефонам 050-032-7244, 067-360-2626 или 102.

Полиция отмечает, что установление личности погибшего важно для проведения дальнейшего следствия и установления всех обстоятельств трагедии. Следователи продолжают проверку и документирование происшествия.

Напомним, на трассе М-07 Киев – Ковель вблизи Ворзеля произошло масштабное ДТП с участием четырех автомобилей, которое осложнило движение в обоих направлениях и создало серьезные пробки.