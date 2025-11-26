22:09  26 ноября
В Херсоне россияне убили женщину с ребенком
17:33  26 ноября
Завтра в Украине резко потеплеет: где температура может подняться до +20
15:52  26 ноября
В Киевской области женщина зарезала своего мужа из-за пророссийских взглядов
UA | RU
UA | RU
26 ноября 2025, 20:11

В Ровенской области устанавливают личность погибшего пешехода, погибшего в результате полученных в ДТП травм 25 ноября

26 ноября 2025, 20:11
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Полиция просит помочь установить личность мужчины, погибшего в ДТП в селе Великая Городница

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В селе Большая Городница Млиновского района произошло смертельное ДТП: 25 ноября около 22:00 человек попал под колеса грузового автомобиля Volvo с полуприцепом и погиб на месте. Водитель, 41-летний житель Луцка, ехал в попутном направлении, следователи устанавливают обстоятельства наезда в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Автопроисшествие произошло вечером 25 ноября

Согласно предварительным данным, погибшему на вид 50-60 лет. Накануне трагедии он посетил местный магазин, а на момент ДТП находился на проезжей части дороги. Полиция описывает его внешность: мужчина был в черной куртке и кофте, рубашке в клетку, темно-серых брюках и черных ботинках. Обнаружена татуировка: "ВАСЯ" на четырех пальцах левой руки, а также частичное отсутствие зубов.

Мужчина погиб на месте

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой предоставить любую информацию о погибшем. Все сообщения можно отправлять по телефонам 050-032-7244, 067-360-2626 или 102.

Полиция продолжает расследование и ищет свидетелей

Полиция отмечает, что установление личности погибшего важно для проведения дальнейшего следствия и установления всех обстоятельств трагедии. Следователи продолжают проверку и документирование происшествия.

Напомним, на трассе М-07 Киев – Ковель вблизи Ворзеля произошло масштабное ДТП с участием четырех автомобилей, которое осложнило движение в обоих направлениях и создало серьезные пробки.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП наезд авария данные Ровенская область погибший смертельное ДТП
За убийство младенца к жительнице Ровенской области будут применять принудительные меры медицинского характера
26 ноября 2025, 18:48
В Киеве пьяный водитель Porsche совершил ДТП и устроил драку со стрельбой
26 ноября 2025, 13:43
В Ровенской области будут судить двух водителей, которые проигнорировали требования пограничников
26 ноября 2025, 13:19
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
В Херсоне россияне убили женщину с ребенком
26 ноября 2025, 22:09
В Украине могут изменить систему пополнения боевых бригад
26 ноября 2025, 21:22
У раненой девушки в результате атаки в Днепре украли телефон во время оказания помощи
26 ноября 2025, 21:02
В Киеве директор фирмы присвоил почти 30 млн грн под видом закупки БПЛА: ему сообщено о подозрении
26 ноября 2025, 20:44
Украинцев предупреждают о новой схеме аферы с водительскими документами: что делать
26 ноября 2025, 20:32
У Украины нет другого пути, кроме вступления в Европейский Союз
26 ноября 2025, 20:25
Суд вернул государству спиртзавод в Черкасской области стоимостью почти полмиллиарда гривен
26 ноября 2025, 20:16
С оккупированных территорий Украины удалось спасти еще троих детей в рамках инициативы Bring Kids Back UA
26 ноября 2025, 19:55
В Константиновке после российского обстрела загорелся многоэтажный дом
26 ноября 2025, 19:41
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Тарас Загородний
Все блоги »