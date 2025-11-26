В Киеве пьяный водитель Porsche совершил ДТП и стрелял в другого водителя

Фото: полиция

Киевлянин совершил ДТП на Соломенской площади, а затем набросился с кулаками на пассажирку другого авто и несколько раз выстрелил из травматического пистолета в водителя

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Правоохранители установили, что водитель Porsche Cayenne столкнулся с "ВАЗом" и еще несколькими автомобилями. После этого мужчина начал агрессивно обращаться, ругаться со свидетелями и участниками ДТП. Он напал на 26-летнюю пассажирку поврежденного "ВАЗа", ударив ее кулаком по голове. Водитель "ВАЗа" попытался остановить нападающего, но тот произвел два выстрела в его сторону из травматического пистолета. 22-летнего пострадавшего госпитализировали с огнестрельным непроникающим ранением.

Нарушителем оказался 37-летний житель столицы, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, однако от прохождения теста он отказался. Полицейские задержали его, изъяли оружие и составили админматериалы за управление в нетрезвом состоянии.

Также фигуранту объявили подозрение по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с особой дерзостью и с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений). Ему грозит до 7 лет заключения.

