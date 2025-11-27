11:40  27 ноября
Киевлянин для заработка поджег шесть авто ВСУ: стало известно, как его наказали
09:42  27 ноября
В Тернополе 18-летний студент выпал из окна общежития: парень скончался
08:49  27 ноября
В Киевской области фура съехала в кювет и загорелась
UA | RU
UA | RU
27 ноября 2025, 12:24

Смертельное ДТП: на Житомирщине под колесами авто погибла неизвестная женщина

27 ноября 2025, 12:24
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители устанавливают личность пешеходки, погибшей в результате дорожно-транспортного происшествия в Звягельском районе

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Событие произошло 26 ноября около 18:05 на 228 километре автодороги Киев – Чоп, близ села Александровка.

По предварительной информации, 56-летний житель Киева, управляя автомобилем Infiniti в направлении столицы, совершил наезд на женщину, которая пересекала дорогу на неосвещенном участке. От полученных травм пешеходка погибла на месте.

По факту ДТП начато уголовное производство.

Полиция устанавливает личность погибшей. Ее приметы: с виду 35-40 лет, была одета в темно-синий спортивный костюм с голубыми вставками, красную кофту с капюшоном и черную куртку.

Правоохранители призывают свидетелей происшествия и граждан, которые могут предоставить информацию о погибшей, обратиться в отдел расследования преступлений (г. Житомир, ул. Старый бульвар, 5/37) или позвонить по телефону (0412) 40-74-31 или 102.

Напомним, в Ровенской области устанавливают личность погибшего пешехода , погибшего в результате полученных в ДТП травм 25 ноября. Мужчина попал под колеса грузового автомобиля Volvo с полуприцепом и погиб на месте.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Житомирская область ДТП пешеход женщина полиция авто трасса
Полиция расследует обстоятельства смертельного ДТП в Одесской области
27 ноября 2025, 11:48
В Киеве пьяный водитель Porsche совершил ДТП и устроил драку со стрельбой
26 ноября 2025, 13:43
Смертельное ДТП на Кировоградщине: авто сбило мужчину на обочине
26 ноября 2025, 09:56
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
В Харькове делец разработал схему побега из Украины за 14 тысяч долларов
27 ноября 2025, 12:55
Государство поможет родителям оплачивать садик для ребенка
27 ноября 2025, 12:44
В Харькове трамвай столкнулся с авто: в сети публикуют видео
27 ноября 2025, 12:35
Пустые обещания оккупантов: что на захваченных территориях Запорожья говорят о программе аварийного жилья, которой на самом деле не существует
27 ноября 2025, 12:15
Из-за ударов по энергообъектам в трех областях ввели аварийные отключения
27 ноября 2025, 12:03
Авария на шахте в Кировоградской области: нашли тело второго погибшего горняка
27 ноября 2025, 12:01
Обещали заработок на криптовалюте: на Буковине мошенники "заработали" на доверии людей
27 ноября 2025, 11:55
Полиция расследует обстоятельства смертельного ДТП в Одесской области
27 ноября 2025, 11:48
Стрельба на Запорожье: правоохранителя, ранившего военных, взяли под стражу
27 ноября 2025, 11:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Валерий Чалый
Алексей Гончаренко
Виктор Шлинчак
Все блоги »