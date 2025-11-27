Смертельное ДТП: на Житомирщине под колесами авто погибла неизвестная женщина

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Событие произошло 26 ноября около 18:05 на 228 километре автодороги Киев – Чоп, близ села Александровка.

По предварительной информации, 56-летний житель Киева, управляя автомобилем Infiniti в направлении столицы, совершил наезд на женщину, которая пересекала дорогу на неосвещенном участке. От полученных травм пешеходка погибла на месте.

По факту ДТП начато уголовное производство.

Полиция устанавливает личность погибшей. Ее приметы: с виду 35-40 лет, была одета в темно-синий спортивный костюм с голубыми вставками, красную кофту с капюшоном и черную куртку.

Правоохранители призывают свидетелей происшествия и граждан, которые могут предоставить информацию о погибшей, обратиться в отдел расследования преступлений (г. Житомир, ул. Старый бульвар, 5/37) или позвонить по телефону (0412) 40-74-31 или 102.

