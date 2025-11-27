11:40  27 листопада
Киянин для заробітку підпалив шість авто ЗСУ: стало відомо, як його покарали
У Тернополі 18-річний студент випав з вікна гуртожитку: юнак помер
На Київщині фура зʼїхала в кювет та загорілася
27 листопада 2025, 12:24

Смертельне ДТП: на Житомирщині під колесами авто загинула невідома жінка

27 листопада 2025, 12:24
Фото: Національна поліція
Правоохоронці встановлюють особу пішохідки, яка загинула внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Звягельському районі

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Подія сталася 26 листопада близько 18:05 на 228-му кілометрі автодороги Київ – Чоп, поблизу села Олександрівка.

За попередньою інформацією, 56-річний житель Києва, керуючи автомобілем Infiniti у напрямку столиці, здійснив наїзд на жінку, яка перетинала дорогу на неосвітленій ділянці. Від отриманих травм пішохідка загинула на місці.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження.

Поліція встановлює особу загиблої. Її прикмети: на вигляд 35-40 років, була одягнена у темно-синій спортивний костюм із блакитними вставками, червону кофту з капюшоном та чорну куртку.

Правоохоронці закликають свідків події та громадян, які можуть надати інформацію про загиблу, звернутися до відділу розслідування злочинів (м. Житомир, вул. Старий бульвар, 5/37) або зателефонувати за телефонами (0412) 40-74-31 чи 102.

Нагадаємо, на Рівненщині встановлюють особу загиблого пішохода, який загинув внаслідок отриманих у ДТП травм 25 листопада. Чоловік потрапив під колеса вантажного автомобіля "Volvo" з напівпричепом і загинув на місці.

