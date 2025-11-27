Смертельне ДТП: на Житомирщині під колесами авто загинула невідома жінка

Фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Подія сталася 26 листопада близько 18:05 на 228-му кілометрі автодороги Київ – Чоп, поблизу села Олександрівка.

За попередньою інформацією, 56-річний житель Києва, керуючи автомобілем Infiniti у напрямку столиці, здійснив наїзд на жінку, яка перетинала дорогу на неосвітленій ділянці. Від отриманих травм пішохідка загинула на місці.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження.

Поліція встановлює особу загиблої. Її прикмети: на вигляд 35-40 років, була одягнена у темно-синій спортивний костюм із блакитними вставками, червону кофту з капюшоном та чорну куртку.

Правоохоронці закликають свідків події та громадян, які можуть надати інформацію про загиблу, звернутися до відділу розслідування злочинів (м. Житомир, вул. Старий бульвар, 5/37) або зателефонувати за телефонами (0412) 40-74-31 чи 102.

