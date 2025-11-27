Полиция расследует обстоятельства смертельного ДТП в Одесской области

Фото: полиция

ДТП произошло в среду, 26 ноября, примерно в 17:00 на улице Приморской в Белгороде-Днестровском

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Предварительно установлено, что 24-летний водитель легковушки Mercedes сбил 63-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

К сожалению, от полученных травм пешеход погибла на месте.

Водителя легковушки проверили на состояние опьянения – он был трезв.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство. Назначен ряд судебных экспертиз.

Продолжается следствие. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

