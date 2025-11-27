$20 тыс. за "решение вопроса": депутата в Житомирской области разоблачили на схеме

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, в 2020 году мужчина был избран депутатом и возглавил комиссию по земельным отношениям, строительству и архитектуре.

В этом году в августе во время встречи с представителем предприятия – фигурантом другого уголовного производства по присвоению бюджетных средств при строительстве школьных мультифункциональных площадок – чиновник пообещал "помочь" в решении проблем. Он убеждал, что может повлиять на ход следствия, ссылаясь на якобы имеющиеся у него связи.

Впоследствии депутат заявил знакомому, что закрытие производства якобы нуждается в передаче 20 тысяч долларов должностным лицам силовых структур.

24 сентября его задержали во время получения этих средств.

После завершения всех необходимых процессуальных действий и экспертиз депутату инкриминировали:

покушение на завладение чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК);

подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УКУ).

В рамках производства суд наложил арест на имущество подозреваемого – земельные участки, дом и автомобиль. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 454 тыс. грн.

Напомним, Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск САП и признал необоснованными активы на сумму почти 5,8 млн грн, которыми пользуется глава одного из поселковых советов Ровенской области. Имущество будет взыскано в доход государства в порядке гражданской конфискации.