27 ноября 2025, 08:22

$20 тыс. за "решение вопроса": депутата в Житомирской области разоблачили на схеме

27 ноября 2025, 08:22
Фото: Национальная полиция
Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении 51-летнего депутата поселкового совета, подозреваемого в ряде коррупционных преступлений

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, в 2020 году мужчина был избран депутатом и возглавил комиссию по земельным отношениям, строительству и архитектуре.

В этом году в августе во время встречи с представителем предприятия – фигурантом другого уголовного производства по присвоению бюджетных средств при строительстве школьных мультифункциональных площадок – чиновник пообещал "помочь" в решении проблем. Он убеждал, что может повлиять на ход следствия, ссылаясь на якобы имеющиеся у него связи.

Впоследствии депутат заявил знакомому, что закрытие производства якобы нуждается в передаче 20 тысяч долларов должностным лицам силовых структур.

24 сентября его задержали во время получения этих средств.

После завершения всех необходимых процессуальных действий и экспертиз депутату инкриминировали:

  • покушение на завладение чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК);
  • подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УКУ).

В рамках производства суд наложил арест на имущество подозреваемого – земельные участки, дом и автомобиль. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 454 тыс. грн.

Напомним, Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск САП и признал необоснованными активы на сумму почти 5,8 млн грн, которыми пользуется глава одного из поселковых советов Ровенской области. Имущество будет взыскано в доход государства в порядке гражданской конфискации.

