$20 тис. за "вирішення питання": депутата на Житомирщині викрили на схемі

Фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, у 2020 році чоловік був обраний депутатом та очолив комісію з питань земельних відносин, будівництва й архітектури.

Цьогоріч у серпні під час зустрічі з представником підприємства – фігурантом іншого кримінального провадження щодо привласнення бюджетних коштів під час будівництва шкільних мультифункціональних майданчиків – посадовець пообіцяв "допомогти" у вирішенні проблем. Він переконував, що може вплинути на хід слідства, посилаючись на начебто наявні у нього зв’язки.

Згодом депутат заявив знайомому, що закриття провадження нібито потребує передачі 20 тисяч доларів посадовцям силових структур.

24 вересня його затримали під час отримання цих коштів.

Після завершення всіх необхідних процесуальних дій та експертиз депутатові інкримінували:

замах на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 ККУ);

підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, що займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 ККУ).

У межах провадження суд наклав арешт на майно підозрюваного – земельні ділянки, будинок та автомобіль. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у сумі 454 тис. грн.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд задовольнив позов САП та визнав необґрунтованими активи на суму майже 5,8 млн грн, якими користується голова однієї з селищних рад Рівненської області. Майно буде стягнуто в дохід держави в порядку цивільної конфіскації.