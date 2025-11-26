13:43  26 ноября
26 ноября 2025, 14:38

Мошенники снова рассылают украинцам фейковые письма о якобы задолженности перед Новой почтой

26 ноября 2025, 14:38
иллюстративное фото: из открытых источников
Киберпреступники снова рассылают украинцам фейковые письма о якобы задолженности перед компанией. Эти письма не имеют никакого отношения к Новой почте

Как сообщает RegioNews, об этом напоминают в Телеграмме компании.

Отмечается, что мошенники копируют логотип компании, подменяют адрес отправителя и давят на людей придуманными долгами, чтобы заставить открыть вложения или перейти по ссылке.

Чтобы обезопасить себя, соблюдайте простые правила:

  • Проверяйте адрес отправителя. Письма от Новой почты приходят только из официальных доменов. Обратите внимание на подозрительные изменения или ошибки написания.
  • Не открывайте письма от незнакомых отправителей и не переходите по ссылкам.
  • Если вы открыли подозрительное вложение или перешли по сомнительной ссылке, желательно поскорее изменить пароли на ваших аккаунтах и проверьте, нет ли у вас других активных сессий. Если обнаружена подозрительная активность, завершите все неизвестные сессии через настройки безопасности ваших аккаунтов.
  • Включите двухфакторную аутентификацию для электронной почты, мессенджеров, банкинга и других важных аккаунтов – это значительно повышает защиту от несанкционированного доступа.
  • Если вы получили такое письмо – переместите его в спам и удалите. Это поможет уменьшить риск повторной рассылки и защитит других пользователей.

Напомним, в конце октября в Винницкой области разоблачили крипто-мошенников, укравших более 60 тысяч долларов. В ближайшие годы злоумышленники могут провести в тюрьме.

