Дом, земля и катер: у главы поселкового совета на Ровенщине конфисковали имущество на 5,8 млн грн

Иллюстративное фото: из открытых источников

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск САП и признал необоснованными активы на сумму почти 5,8 млн грн, которыми пользуется председатель одного из поселковых советов Ровенской области

Об этом сообщает пресс-служба САП, передает RegioNews.

Отмечается, что имущество будет взыскано в доход государства в порядке гражданской конфискации.

Речь идет о таких активах:

Жилой дом площадью 230 кв. м и земельный участок на 831 кв. м в центральной части Ровно стоимостью почти 4,2 млн грн, которые в конце 2019 года приобрела теща чиновника.

Катер стоимостью около 1 млн грн.

Земельный участок площадью 0,25 га.

Специальный грузовой автомобиль – приобретенные в собственность семьей чиновника в 2023 году.

Проверка происхождения этого имущества была начата на основе материалов ГУ Нацполиции в Ровенской области. Иск подан по результатам анализа, проведенного Национальным агентством по предотвращению коррупции.

Напомним, на Буковине сообщено о подозрении 15 чиновникам за масштабные хищения бюджетных средств. Среди которых – руководители коммунальных предприятий, сельские головы, руководители государственных учреждений, представители частных компаний и подрядных организаций