26 ноября 2025, 11:35

Дом, земля и катер: у главы поселкового совета на Ровенщине конфисковали имущество на 5,8 млн грн

26 ноября 2025, 11:35
Иллюстративное фото: из открытых источников
Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск САП и признал необоснованными активы на сумму почти 5,8 млн грн, которыми пользуется председатель одного из поселковых советов Ровенской области

Об этом сообщает пресс-служба САП, передает RegioNews.

Отмечается, что имущество будет взыскано в доход государства в порядке гражданской конфискации.

Речь идет о таких активах:

  • Жилой дом площадью 230 кв. м и земельный участок на 831 кв. м в центральной части Ровно стоимостью почти 4,2 млн грн, которые в конце 2019 года приобрела теща чиновника.
  • Катер стоимостью около 1 млн грн.
  • Земельный участок площадью 0,25 га.
  • Специальный грузовой автомобиль – приобретенные в собственность семьей чиновника в 2023 году.

Проверка происхождения этого имущества была начата на основе материалов ГУ Нацполиции в Ровенской области. Иск подан по результатам анализа, проведенного Национальным агентством по предотвращению коррупции.

Напомним, на Буковине сообщено о подозрении 15 чиновникам за масштабные хищения бюджетных средств. Среди которых – руководители коммунальных предприятий, сельские головы, руководители государственных учреждений, представители частных компаний и подрядных организаций

Факты, противоречащие нарративам о "несостоятельном государстве"
26 ноября 2025, 09:57
