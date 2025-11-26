Киевлянин обещал "легальные" отсрочки от мобилизации за 10 тысяч долларов

Иллюстративное фото: из открытых источников

Правоохранители разоблачили 44-летнего киевлянина, организовавшего схему уклонения от мобилизации под видом оформления документов на постоянный уход за лицом с инвалидностью

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

За свои "услуги" мужчина требовал 10 000 долларов.

По данным следствия, фигурант убеждал военнообязанного, оказывающего влияние на должностных лиц ЦНАПов, органов соцзащиты и столичной РТЦК и СП. Он обещал содействовать оформлению документов, дающих право на отсрочку от мобилизации на основании активного ухода за лицом с инвалидностью I группы.

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе предприниматель и руководитель ОСМД разработали "бизнес на ухилянтах". Цена вопроса – 8 тысяч долларов. На суде они признали вину. Мужчинам назначил наказание в виде штрафа в размере 209 тысяч гривен (с каждого).