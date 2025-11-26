22:59  25 ноября
РФ нанесла удар по жилому дому в Запорожье
17:54  25 ноября
На Закарпатье задержали инкассаторов, перевозивших мужчин в броневике с мигалками
16:59  25 ноября
Завтра в Украине резко потеплеет до +17
26 ноября 2025, 08:38

Киевлянин обещал "легальные" отсрочки от мобилизации за 10 тысяч долларов

26 ноября 2025, 08:38
Правоохранители разоблачили 44-летнего киевлянина, организовавшего схему уклонения от мобилизации под видом оформления документов на постоянный уход за лицом с инвалидностью

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

За свои "услуги" мужчина требовал 10 000 долларов.

По данным следствия, фигурант убеждал военнообязанного, оказывающего влияние на должностных лиц ЦНАПов, органов соцзащиты и столичной РТЦК и СП. Он обещал содействовать оформлению документов, дающих право на отсрочку от мобилизации на основании активного ухода за лицом с инвалидностью I группы.

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе предприниматель и руководитель ОСМД разработали "бизнес на ухилянтах". Цена вопроса – 8 тысяч долларов. На суде они признали вину. Мужчинам назначил наказание в виде штрафа в размере 209 тысяч гривен (с каждого).

Житель Сумщины отказался от мобилизации, потому что "другие уклоняются, а его заставляют умирать на войне"
25 ноября 2025, 15:12
В Одессе судили мужчину, который "сливал" в соцсетях места патрулирования ТЦК
24 ноября 2025, 15:25
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Мирный трек отложен: Трамп, Путин и Зеленский в режиме паузы
26 ноября 2025, 08:48
В Запорожье в результате массированной атаки повреждена 31 многоэтажка, количество пострадавших возросло
26 ноября 2025, 08:24
В Хмельницкой области задержали гражданку Молдовы, которую разыскивали за торговлю детьми
26 ноября 2025, 08:22
На Житомирщине легковушка вылетела в кювет и перевернулась: погибли двое мужчин
26 ноября 2025, 08:14
Россия ударила по пригороду Харькова ракетами
26 ноября 2025, 08:03
Во Львове задержали врача за вымогательство $2000 за продолжение фиктивной инвалидности
26 ноября 2025, 07:55
100 тыс. долларов под одеждой: на Буковине пресекли попытку незаконного вывоза валюты
26 ноября 2025, 07:46
"Это стандартная форма переговоров": Трамп прокомментировал советы Виткоффа Кремлю
26 ноября 2025, 07:42
Россияне ночью били по двум районам Днепропетровщины: возникли пожары
26 ноября 2025, 07:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
