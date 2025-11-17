Двойное убийство в Житомире: мужчина нанес смертельные ранения двум женщинам

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Житомире вечером 16 ноября на придомовой территории возле торгового центра "Глобал" обнаружили тела двух женщин в возрасте 39 и 35 лет

Об этом сообщила Житомирская областная прокуратура, передает RegioNews.

Предварительно установлено, что потерпевшие вместе со своим знакомым употребляли алкогольные напитки. Во время внезапного спора на почве ревности мужчина нанес им многочисленные ранения охотничьим ножом в голову и туловище.

Одна женщина погибла на месте, другая умерла в карете скорой помощи.

По факту умышленного убийства возбуждено уголовное производство

Подозреваемый задержан. Прокуроры готовят сообщение о подозрении.

Напомним, правоохранители завершили расследование двойного убийства в Житомире, где в конце июня во время застолья 45-летний мужчина жестоко убил двух женщин – 54-летнюю хозяйку квартиры и ее 30-летнюю знакомую.