В Донецкой области мать 18 лет хранила тело дочери в квартире

Фото: Прокуратура Украины

В Донецкой области 58-летней жительнице Константиновки сообщили о подозрении из-за ужасного преступления. Женщина 18 лет держала в своей квартире мумифицированные останки умершей дочери

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура, передает RegioNews.

Отмечается, что женщина в течение многих лет не заботилась о своих двух дочерях. Они проживали в заброшенной квартире без света, тепла и условий жизни. Младшую девочку мать заставляла попрошайничать и собирать еду на кладбище, угрожая наказанием в случае отказа.

В декабре 2006 года старшая дочь женщины скончалась. О ее смерти мать не сообщила врачам или полиции, а младшей сестре говорила, что она просто спит. В течение нескольких дней она заставляла девочку ночевать рядом с телом умершей, запрещая рассказывать об этом кому-нибудь. Кроме того, женщина омывала и переодевала тело ребенка.

Когда младшей дочери исполнилось 19 лет, она покинула дом и переехала в другой город, пытаясь начать новую жизнь. Только в 2025 году девушка обратилась к адвокатам и рассказала о пережитом, после чего информация о преступлении поступила в полицию.

Во время осмотра квартиры стражи порядка обнаружили мумифицированные останки старшей сестры, которые пролежали там около 18 лет.

В рамках уголовного производства подозреваемая будет направлена на экспертизу для установления ее психического состояния.

