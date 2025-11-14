08:20  14 ноября
В Донецкой области мать 18 лет хранила тело дочери в квартире
03:50  14 ноября
Фронтмен "Второй реки" Валерий Харчишин признался, что снова влюбился
12:50  13 ноября
В Украине идет потепление: где и когда повысится температура
UA | RU
UA | RU
14 ноября 2025, 08:20

В Донецкой области мать 18 лет хранила тело дочери в квартире

14 ноября 2025, 08:20
Читайте також українською мовою
Фото: Прокуратура Украины
Читайте також
українською мовою

В Донецкой области 58-летней жительнице Константиновки сообщили о подозрении из-за ужасного преступления. Женщина 18 лет держала в своей квартире мумифицированные останки умершей дочери

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура, передает RegioNews.

Отмечается, что женщина в течение многих лет не заботилась о своих двух дочерях. Они проживали в заброшенной квартире без света, тепла и условий жизни. Младшую девочку мать заставляла попрошайничать и собирать еду на кладбище, угрожая наказанием в случае отказа.

В декабре 2006 года старшая дочь женщины скончалась. О ее смерти мать не сообщила врачам или полиции, а младшей сестре говорила, что она просто спит. В течение нескольких дней она заставляла девочку ночевать рядом с телом умершей, запрещая рассказывать об этом кому-нибудь. Кроме того, женщина омывала и переодевала тело ребенка.

Когда младшей дочери исполнилось 19 лет, она покинула дом и переехала в другой город, пытаясь начать новую жизнь. Только в 2025 году девушка обратилась к адвокатам и рассказала о пережитом, после чего информация о преступлении поступила в полицию.

Во время осмотра квартиры стражи порядка обнаружили мумифицированные останки старшей сестры, которые пролежали там около 18 лет.

В рамках уголовного производства подозреваемая будет направлена на экспертизу для установления ее психического состояния.

Напомним, полицейские Киевщины сообщили о подозрении мужчине, который убил товарища и спрятал тело в своем доме. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
подозрение дети Донецкая область Тело дочь Константиновка женщина мать сестра мумифицированные останки
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
В Киевской области подростки устроили драку в электричке: полиция выясняет обстоятельства
14 ноября 2025, 08:37
Массированная атака по Киеву: предварительно, количество погибших выросло до трех
14 ноября 2025, 08:26
Россияне ударили по двум районам Днепропетровщины: повреждена инфраструктура
14 ноября 2025, 08:14
Европейцы предлагают снизить градус Миндич-гейта
14 ноября 2025, 07:54
Оккупанты нанесли более 700 ударов по Запорожской области: 4 погибших
14 ноября 2025, 07:40
РФ обстреляла Киевщину: повреждены дома и инфраструктура, шесть пострадавших
14 ноября 2025, 07:24
Ночной удар по Киеву: пожары и разрушения во многих районах, один человек погиб
14 ноября 2025, 07:01
Фронтмен "Второй реки" Валерий Харчишин признался, что снова влюбился
14 ноября 2025, 03:50
Актриса Ксения Мишина объяснила, почему она не планирует выходить замуж второй раз
14 ноября 2025, 02:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Вадим Денисенко
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Все блоги »