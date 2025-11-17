13:06  17 листопада
Подвійне вбивство у Житомирі: чоловік наніс смертельні поранення двом жінкам
На Миколаївщині з річки дістали тіло 18-річного юнака
На Львівщині водій підірвав гранату прямо під час зупинки поліцією
Подвійне вбивство у Житомирі: чоловік наніс смертельні поранення двом жінкам

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Житомирі ввечері 16 листопада  на прибудинковій території біля торгового центру "Глобал" виявили тіла двох жінок віком 39 та 35 років

Про це повідомила Житомирська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Попередньо встановлено, що потерпілі разом зі своїм знайомим вживали алкогольні напої. Під час раптової суперечки на ґрунті ревнощів чоловік наніс їм численні поранення мисливським ножем у голову та тулуб.

Одна жінка загинула на місці, інша померла у кареті швидкої допомоги.

За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження

Підозрюваного затримано. Прокурори готують повідомлення про підозру.

Нагадаємо, правоохоронці завершили розслідування подвійного вбивства в Житомирі, де наприкінці червня під час застілля 45-річний чоловік жорстоко вбив двох жінок – 54-річну господиню квартири та її 30-річну знайому.

