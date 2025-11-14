Фото: иллюстративное

Правоохранители выяснили ключевые обстоятельства нападения в Татарбунарах, где конфликт между знакомыми завершился тяжелым ранением женщины

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области, передает RegioNews.

В Одесской области правоохранители сообщили о подозрении местному жителю, который нанес тяжелое ранение знакомой после конфликта из-за алкоголя. Инцидент произошел в частном секторе Татарбунара несколько дней назад. Согласно данным следствия, нетрезвый мужчина пришел во двор женщины, надеясь достать у нее алкоголь, однако услышал отказ. Между ними возник словесный спор, быстро переросший в агрессию.

Полицейские установили, что посетитель достал нож, который имел при себе, и ударил им хозяйку в живот. После нападения он покинул место происшествия, пытаясь уйти от ответственности. Потерпевшая смогла самостоятельно вызвать медиков и полицию. Врачи обнаружили у нее проникающее ранение и повреждение внутренних органов. Женщину госпитализировали, пока она находится под наблюдением врачей.

Оперативники быстро установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Во дворе изъяли нож и другие вещественные доказательства, направленные на экспертизу. Собранные материалы позволили сообщить мужчине о подозрении по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об умышленном тяжком телесном повреждении, опасном для жизни в момент причинения.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под арестом. Следователи продолжают работу над материалами уголовного производства под процессуальным руководством Белгород-Днестровской окружной прокуратуры.

Напомним, в Ровенской области 10 ноября произошла ужасная трагедия – 66-летний пенсионер во время застолья с алкоголем поссорился со своим 54-летним знакомым и убил его, нанеся несколько ударов молотком и ножом по телу.