11:17  12 ноября
На Сумщине столкнулись "скорая" и легковушка: трое травмированных
08:21  12 ноября
Не рассчитался за поездку: на Ровенщине водитель такси ранил ножом пассажира
08:13  12 ноября
Во Львовской области перевернулся школьный автобус: есть пострадавшие
UA | RU
UA | RU
12 ноября 2025, 08:21

Не рассчитался за поездку: на Ровенщине водитель такси ранил ножом пассажира

12 ноября 2025, 08:21
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Ровенском районе полицейские задержали 39-летнего водителя такси, который нанес ножевые ранения своему клиенту. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 10 ноября около 12:00.

Группа молодых людей воспользовалась услугами службы такси, чтобы добраться из Ровно до села Порозово Корнинской общины. По прибытии пассажиры начали выходить из авто, однако один из них отказался рассчитаться за поездку.

Между 39-летним водителем и 25-летним жителем, который был с собакой породы стафф терьер, возник конфликт. Мужчины вышли из автомобиля, и оба достали ножи. Водитель применил газовый баллончик, после чего ударил пассажира ножом в спину и уехал с места происшествия.

Медики диагностировали у пострадавшего проникающее ранение грудной клетки и гематому печени. Пока его жизни ничего не угрожает.

Следователи задержали 39-летнего жителя Ровно. Ему сообщено о подозрении.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, следователи продолжают устанавливать обстоятельства двойного убийства в Ровенской области, где подозреваемый находится под стражей в больнице после попытки самоубийства. Трагедия произошла в частном доме в селе Глушица.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Ровенская область водитель такси деньги конфликт нож ножевое ранение клиент
Хотели фото с патрульным авто: в Ровенской судили двух мужчин за пьяную фотосессию
11 ноября 2025, 22:35
В Ровенской области мужчина убил знакомого молотком и ножом: наносил удары по телу.
11 ноября 2025, 16:45
В Ровенской области 31-летний мужчина нанес тяжелые травмы отцу: суд избрал меру пресечения
07 ноября 2025, 15:07
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Смертельное ДТП в Житомирской области: мужчина попал под колеса микроавтобуса
12 ноября 2025, 11:55
Пожизненное заключение: суд оставил без изменений приговор военному за расстрел сослуживцев в Днепре
12 ноября 2025, 11:49
Во Львове судили рецидивиста: пытался вербовать свою жену для работы на россиян
12 ноября 2025, 11:45
Россияне атаковали FPV-дроном Гуляйполе на Запорожье: есть раненый
12 ноября 2025, 11:36
Кличко предлагает снизить возраст призыва из-за нехватки солдат в Украине
12 ноября 2025, 11:26
На Сумщине столкнулись "скорая" и легковушка: трое травмированных
12 ноября 2025, 11:17
Удар по старой застройке Харькова: уже трое пострадавших
12 ноября 2025, 10:58
Коррупция, госизмена и война: как политический кризис ставит Украину под удар
12 ноября 2025, 10:56
В Ровенской области водитель такси ударил клиента ножом в спину: подробности инцидента
12 ноября 2025, 10:55
В Луцке водитель легковушки сбил двух пешеходов
12 ноября 2025, 10:42
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Валерий Пекар
Вадим Денисенко
Мария Берлинская
Все блоги »