Фото: Национальная полиция

В Ровенском районе полицейские задержали 39-летнего водителя такси, который нанес ножевые ранения своему клиенту. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 10 ноября около 12:00.

Группа молодых людей воспользовалась услугами службы такси, чтобы добраться из Ровно до села Порозово Корнинской общины. По прибытии пассажиры начали выходить из авто, однако один из них отказался рассчитаться за поездку.

Между 39-летним водителем и 25-летним жителем, который был с собакой породы стафф терьер, возник конфликт. Мужчины вышли из автомобиля, и оба достали ножи. Водитель применил газовый баллончик, после чего ударил пассажира ножом в спину и уехал с места происшествия.

Медики диагностировали у пострадавшего проникающее ранение грудной клетки и гематому печени. Пока его жизни ничего не угрожает.

Следователи задержали 39-летнего жителя Ровно. Ему сообщено о подозрении.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

