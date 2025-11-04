Иллюстративное фото

Правоохранители завершили расследование по двойному убийству в Житомире. Теперь подозреваемому грозит заключение

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Сама трагедия произошла в конце июня в многоэтажке. В квартире обнаружили тела двух женщин со следами насильственной смерти. По подозрению задержали 45-летнего мужчину.

Как выяснили правоохранители, 28 июня компания устроила застолье с алкоголем в квартире 54-летней женщины. Во время застолья между ней, 30-летней знакомой и 45-летним гостем произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина стул и стал избивать женщин, после чего, преодолевая их сопротивление, задушил обоих. По выводам экспертизы, смерть потерпевших наступила от механической асфиксии.

"Следователи инкриминировали мужчине умышленное убийство двух человек (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Сейчас он находится под стражей. На днях полицейские, под процессуальным руководством Житомирской областной прокуратуры, завершили досудебное расследование, поэтому фигурант предстанет перед судом", — сообщили в полиции.

Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

