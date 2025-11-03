Полицейские установили причину загадочной смерти мужчины в Тернопольской области

иллюстративное фото: из открытых источников

Тело мужчины в общественном туалете, на территории бывшего дома культуры, 1 ноября около 17:00 обнаружили жители села Великие Загайцы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

В ходе проверки стало известно, что погибший – местный житель 1968 года рождения. При жизни мужчина злоупотреблял алкогольными напитками.

Судебно-медицинский эксперт на теле потерпевшего следов насильственной смерти не обнаружил, а экспертиза показала, что умер мужчина накануне из-за проблем с сердцем.

Напомним, в конце октября в Тернопольской области полицейские нашли мертвым мужчину, который находился в розыске. Тело мужчины было направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.