Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Сама трагедія сталась наприкінці червня у багатоповерхівці. У квартирі знайшли тіла двох жінок зі слідами насильницької смерті. За підозрою затримали 45-річного чоловіка.

Як з'ясували правоохоронці, 28 червня компанія влаштувала застілля з алкоголем у квартирі 54-річної жінки. Під час застілля між нею, 30-річною знайомою та 45-річним гостем стався конфлікт. В ході сварки чоловік стілець і став бити жінок, після чого, долаючи їх опір, задушив обох. За висновками експертизи, смерть потерпілих настала від механічної асфіксії.

"Слідчі інкримінували чоловікові умисне вбивство двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України). Нині він перебуває під вартою. Днями поліцейські, під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури, завершили досудове розслідування, тож фігурант постане перед судом", - повідомили в поліції.

Тепер чоловіку загрожуватиме позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

