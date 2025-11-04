16:25  04 листопада
На Тернопільщині чоловік підірвав себе гранатою
15:18  04 листопада
У Харкові таксиста оштрафували на 5100 грн за відмову обслуговувати українською мовою
13:50  04 листопада
Завтра в Україні очікується до +17 градусів, подекуди пройдуть невеликі дощі
UA | RU
UA | RU
04 листопада 2025, 15:55

Подвійне вбивство в Житомирі: правоохоронці завершили розслідування

04 листопада 2025, 15:55
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці завершили розслідування щодо подвійного вбивства в Житомирі. Тепер підозрюваному загрожуватиме ув'язнення

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Сама трагедія сталась наприкінці червня у багатоповерхівці. У квартирі знайшли тіла двох жінок зі слідами насильницької смерті. За підозрою затримали 45-річного чоловіка.

Як з'ясували правоохоронці, 28 червня компанія влаштувала застілля з алкоголем у квартирі 54-річної жінки. Під час застілля між нею, 30-річною знайомою та 45-річним гостем стався конфлікт. В ході сварки чоловік стілець і став бити жінок, після чого, долаючи їх опір, задушив обох. За висновками експертизи, смерть потерпілих настала від механічної асфіксії.

"Слідчі інкримінували чоловікові умисне вбивство двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України). Нині він перебуває під вартою. Днями поліцейські, під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури, завершили досудове розслідування, тож фігурант постане перед судом", - повідомили в поліції.

Тепер чоловіку загрожуватиме позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у Борисполі 27-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння жорстоко напав на 53-річного відвідувача кафе, завдавши йому кілька ударів сокирою по голові.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
убивство поліція Житомир
Поліцейські встановили причину загадкової смерті чоловіка на Тернопільщині
03 листопада 2025, 17:29
На Полтавщині чоловік вдарив співмешканку під час сварки: вона не вижила
31 жовтня 2025, 17:25
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
У Києві оновили графіки відключень світла: з'явилися нові обмеження для деяких абонентів
04 листопада 2025, 17:27
У Тернопільській області багатодітний батько підірвав себе гранатою після суперечки із дружиною
04 листопада 2025, 17:15
На Тернопільщині чоловік підірвав себе гранатою
04 листопада 2025, 16:25
На Закарпатті затримали киянина, який намагався незаконно переправити через кордон жителя Ужгорода
04 листопада 2025, 16:10
Контрактники "18-25" отримають відстрочку від мобілізації: що відомо
04 листопада 2025, 16:03
На Волині викрили масштабний незаконний тютюновий бізнес і майже 12 тисяч готових цигарок
04 листопада 2025, 15:57
На Київщині водій зіткнувся з електросамокатом 14-річного хлопця: неповнолітній постраждав
04 листопада 2025, 15:35
У Харкові таксиста оштрафували на 5100 грн за відмову обслуговувати українською мовою
04 листопада 2025, 15:18
$7 тисяч за втечу з України: на Одещині затримали держслужбовця за переправлення ухилянтів
04 листопада 2025, 15:03
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Ігор Луценко
Вадим Денисенко
Валерій Пекар
Всі блоги »