08:29  31 октября
ДТП на Днепропетровщине: разбиты автомобили, пострадали пять человек
08:24  31 октября
В Борисполе мужчина напал с топором на посетителя кафе
07:39  31 октября
Взрыв посылки на "Укрпочте" в Киеве: отправитель установлен
UA | RU
UA | RU
31 октября 2025, 08:24

В Борисполе мужчина напал с топором на посетителя кафе

31 октября 2025, 08:24
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Борисполе 27-летний местный житель напал на посетителя кафе и нанес ему несколько ударов топором по голове. Пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Как установили правоохранители, инцидент произошел, когда мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

После нападения он забрал у 53-летнего пострадавшего мобильный телефон, деньги и скрылся с места происшествия.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в разбое, совершенном в условиях военного положения. Нападающему грозит до 15 лет лишения свободы.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, во Львовской области мужчина из-за ссоры напал на знакомого с ножом. Правоохранители задержали злоумышленника. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Киевская область Борисполь нападение сокира кафе мужчина подозрение
