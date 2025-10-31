В Борисполе мужчина напал с топором на посетителя кафе

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Борисполе 27-летний местный житель напал на посетителя кафе и нанес ему несколько ударов топором по голове. Пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Как установили правоохранители, инцидент произошел, когда мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

После нападения он забрал у 53-летнего пострадавшего мобильный телефон, деньги и скрылся с места происшествия.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в разбое, совершенном в условиях военного положения. Нападающему грозит до 15 лет лишения свободы.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, во Львовской области мужчина из-за ссоры напал на знакомого с ножом. Правоохранители задержали злоумышленника. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.