Трагедия произошла в селе Яреськи Миргородского района. Там между сожительниками произошла ссора, закончившаяся смертью

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

30 октября правоохранителям сообщили, что в больницу доставили 32-летнюю женщину без сознания. У нее были телесные повреждения.

Выяснилось, что у нее была ссора с 36-летним сожителем. Конфликт перерос в драку. Мужчина нанес ей ушибы, которые привели к тяжелым травмам. Несмотря на усилия врачей, женщина не выжила.

"Следователи, под процессуальным руководством Миргородской окружной прокуратуры, открыли уголовное производство по факту умышленного причинения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Продолжаются следственные действия", - сообщили в полиции.

Мужчине грозит лишение свободы сроком от семи до десяти лет.

