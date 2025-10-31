19:12  31 октября
В Житомирской области два автомобиля подорвались на минах, есть жертвы
15:04  31 октября
На Закарпатье с начала 2025 года в ЕС сбежали 15 пограничников
14:38  31 октября
Начало ноября удивит аномальной погодой: синоптикиня пообещала украинцам сюрпризы
31 октября 2025, 17:25

На Полтавщине мужчина ударил сожительницу во время ссоры: она не выжила

31 октября 2025, 17:25
Фото: Нацполиция
Трагедия произошла в селе Яреськи Миргородского района. Там между сожительниками произошла ссора, закончившаяся смертью

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

30 октября правоохранителям сообщили, что в больницу доставили 32-летнюю женщину без сознания. У нее были телесные повреждения.

Выяснилось, что у нее была ссора с 36-летним сожителем. Конфликт перерос в драку. Мужчина нанес ей ушибы, которые привели к тяжелым травмам. Несмотря на усилия врачей, женщина не выжила.

"Следователи, под процессуальным руководством Миргородской окружной прокуратуры, открыли уголовное производство по факту умышленного причинения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Продолжаются следственные действия", - сообщили в полиции.

Мужчине грозит лишение свободы сроком от семи до десяти лет.

Напомним, ранее на Волыни мужчина убил свою жену. Известно, что во время ссоры он задушил ее подушкой. Теперь он под стражей ждет своего приговора.

