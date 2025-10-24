14:05  24 октября
Появились подробности теракта в Житомирской области
08:05  24 октября
РФ атаковала Кировоградщину, почти 20 населенных пунктов без света
07:13  24 октября
Российский беспилотник попал в жилой дом в Херсоне, есть пострадавшие
UA | RU
UA | RU
24 октября 2025, 14:05

Появились подробности теракта в Житомирской области

24 октября 2025, 14:05
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Житомирской области полиция работает на месте взрыва на железнодорожном вокзале

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Житомирской области.

Как отмечается, взрыв произошел около 10.50 на перроне железнодорожного вокзала в городе Овручи Коростенского района. По предварительной информации, четыре человека погибли, еще 12 получили ранения.

"На месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП области, ОП №1 Коростенского райуправления, а также полицейские взрывотехники, криминалисты", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что работники ГНСУ проводили проверку документов у пассажиров поезда. В это время на перроне один из мужчин получил взрывное устройство, после чего произошел взрыв. В результате погиб 23-летний житель Харькова, который имел взрывчатку. Смертельные ранения также получили три женщины в возрасте 29, 58 и 82 лет – жительницы Коростенщины. Среди погибших – пограничница.

Ранее сообщалось, что мужчина взорвал гранату в поезде Житомирской области, когда его пытались задержать правоохранители.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
взрыв пограничники полиция погибшие Житомирская область
Депутата Житомирского городского совета будут судить за недостоверное декларирование
23 октября 2025, 22:22
На Житомирщине легковой автомобиль "влетел" в грузовик
22 октября 2025, 21:55
Смертельное ДТП в Житомирской области: автомобиль вылетел в кювет
21 октября 2025, 17:55
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Россияне впервые применили КАБы по Одесщине
24 октября 2025, 14:21
Мужчина взорвал гранату в поезде в Житомирской области, когда его пытались задержать правоохранители
24 октября 2025, 12:59
В Харьковской области мужчина фотографировал для россиян блокпосты и заводы: как его наказали
24 октября 2025, 12:35
В полиции отреагировали на смерть мужчины в киевском ТЦК
24 октября 2025, 11:52
В Киеве агент ФСБ планировал поджечь Институт национальной памяти
24 октября 2025, 11:12
На Днепропетровщине загорелся жилой дом: нашли обгоревшее тело мужчины
24 октября 2025, 11:00
Фронт трещит по швам
24 октября 2025, 10:50
В Киеве парню "пробили" голову во время "бусификации", он скончался в больнице
24 октября 2025, 10:42
У винницкой больницы нашли мертвых собак: правоохранители начали расследование
24 октября 2025, 10:00
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Все блоги »