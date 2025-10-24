Появились подробности теракта в Житомирской области

фото: Национальная полиция

В Житомирской области полиция работает на месте взрыва на железнодорожном вокзале

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Житомирской области.

Как отмечается, взрыв произошел около 10.50 на перроне железнодорожного вокзала в городе Овручи Коростенского района. По предварительной информации, четыре человека погибли, еще 12 получили ранения.

"На месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП области, ОП №1 Коростенского райуправления, а также полицейские взрывотехники, криминалисты", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что работники ГНСУ проводили проверку документов у пассажиров поезда. В это время на перроне один из мужчин получил взрывное устройство, после чего произошел взрыв. В результате погиб 23-летний житель Харькова, который имел взрывчатку. Смертельные ранения также получили три женщины в возрасте 29, 58 и 82 лет – жительницы Коростенщины. Среди погибших – пограничница.

Ранее сообщалось, что мужчина взорвал гранату в поезде Житомирской области, когда его пытались задержать правоохранители.