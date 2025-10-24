14:05  24 жовтня
З'явилися подробиці теракту на Житомирщині
08:05  24 жовтня
РФ атакувала Кіровоградщину, майже 20 населених пунктів без світла
07:13  24 жовтня
Російський безпілотник влучив у житловий будинок в Херсоні, є постраждалі
24 жовтня 2025, 14:05

З'явилися подробиці теракту на Житомирщині

24 жовтня 2025, 14:05
фото: Національна поліція
На Житомирщині поліція працює на місці вибуху на залізничному вокзалі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Поліцію Житомирської області.

Як зазначається, вибух стався близько 10:50 на пероні залізничного вокзалу в місті Овручі Коростенського району. За попередньою інформацією, четверо людей загинули, ще 12 отримали поранення.

"На місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП області, ВП №1 Коростенського райуправління, а також поліцейські вибухотехніки, криміналісти", – йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що працівники ДПСУ проводили перевірку документів у пасажирів потяга. У цей час на пероні один із чоловіків дістав вибуховий пристрій, після чого стався вибух. У результаті загинув 23-річний житель Харкова, який мав вибухівку. Смертельні поранення також отримали троє жінок віком 29, 58 та 82 років – жительки Коростенщини. Серед загиблих – прикордонниця.

Раніше повідомлялось, що чоловік підірвав гранату у потязі на Житомирщині, коли його намагалися затримати правоохоронці.

