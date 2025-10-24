З'явилися подробиці теракту на Житомирщині
На Житомирщині поліція працює на місці вибуху на залізничному вокзалі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Поліцію Житомирської області.
Як зазначається, вибух стався близько 10:50 на пероні залізничного вокзалу в місті Овручі Коростенського району. За попередньою інформацією, четверо людей загинули, ще 12 отримали поранення.
"На місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП області, ВП №1 Коростенського райуправління, а також поліцейські вибухотехніки, криміналісти", – йдеться у повідомленні.
Попередньо встановлено, що працівники ДПСУ проводили перевірку документів у пасажирів потяга. У цей час на пероні один із чоловіків дістав вибуховий пристрій, після чого стався вибух. У результаті загинув 23-річний житель Харкова, який мав вибухівку. Смертельні поранення також отримали троє жінок віком 29, 58 та 82 років – жительки Коростенщини. Серед загиблих – прикордонниця.
Раніше повідомлялось, що чоловік підірвав гранату у потязі на Житомирщині, коли його намагалися затримати правоохоронці.