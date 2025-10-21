Фото: Нацполиция

Авария произошла 20 октября около 11:50 на автодороге между селом Кишин и Олевском. К сожалению, водитель не выжил

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

31-летний водитель Dacia не выбрал безопасную скорость. В результате он не справился с управлением и съехал в кювет. Там машина столкнулась с деревом. От полученных травм водитель скончался на месте.

"Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Тернопольской области водитель автомобиля Ford Focus сбил велосипедиста насмерть и скрылся с места аварии. Теперь водителю авто грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.