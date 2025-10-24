Мужчина взорвал гранату в поезде в Житомирской области, когда его пытались задержать правоохранители
В городе Овруч при задержании мужчина взорвал гранату
Как передает RegioNews, об этом Общественному рассказала пресс-офицер Главного управления Нацполиции в Житомирской области Иванна Силецка.
"На месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП в Житомирской области, отдела полиции №1 города Овруч Коростенского районного управления полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия", – сообщила она.
Подробная информация будет позже.
Напомним, в июне текущего года в Житомире задержан мужчина, бросивший боевую гранату в толпу. Подозреваемый задержан.
