Мужчина взорвал гранату в поезде в Житомирской области, когда его пытались задержать правоохранители

В городе Овруч при задержании мужчина взорвал гранату

Как передает RegioNews, об этом Общественному рассказала пресс-офицер Главного управления Нацполиции в Житомирской области Иванна Силецка.

"На месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП в Житомирской области, отдела полиции №1 города Овруч Коростенского районного управления полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия", – сообщила она.

Подробная информация будет позже.

Напомним, в июне текущего года в Житомире задержан мужчина, бросивший боевую гранату в толпу. Подозреваемый задержан.