14:05  24 октября
Появились подробности теракта в Житомирской области
08:05  24 октября
РФ атаковала Кировоградщину, почти 20 населенных пунктов без света
07:13  24 октября
Российский беспилотник попал в жилой дом в Херсоне, есть пострадавшие
UA | RU
UA | RU
24 октября 2025, 12:59

Мужчина взорвал гранату в поезде в Житомирской области, когда его пытались задержать правоохранители

24 октября 2025, 12:59
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В городе Овруч при задержании мужчина взорвал гранату

Как передает RegioNews, об этом Общественному рассказала пресс-офицер Главного управления Нацполиции в Житомирской области Иванна Силецка.

"На месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП в Житомирской области, отдела полиции №1 города Овруч Коростенского районного управления полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия", – сообщила она.

Подробная информация будет позже.

Напомним, в июне текущего года в Житомире задержан мужчина, бросивший боевую гранату в толпу. Подозреваемый задержан.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Житомирская область Граната взрыв полиция
Депутата Житомирского городского совета будут судить за недостоверное декларирование
23 октября 2025, 22:22
На Житомирщине легковой автомобиль "влетел" в грузовик
22 октября 2025, 21:55
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Россияне впервые применили КАБы по Одесщине
24 октября 2025, 14:21
Появились подробности теракта в Житомирской области
24 октября 2025, 14:05
В Харьковской области мужчина фотографировал для россиян блокпосты и заводы: как его наказали
24 октября 2025, 12:35
В полиции отреагировали на смерть мужчины в киевском ТЦК
24 октября 2025, 11:52
В Киеве агент ФСБ планировал поджечь Институт национальной памяти
24 октября 2025, 11:12
На Днепропетровщине загорелся жилой дом: нашли обгоревшее тело мужчины
24 октября 2025, 11:00
Фронт трещит по швам
24 октября 2025, 10:50
В Киеве парню "пробили" голову во время "бусификации", он скончался в больнице
24 октября 2025, 10:42
У винницкой больницы нашли мертвых собак: правоохранители начали расследование
24 октября 2025, 10:00
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Все блоги »