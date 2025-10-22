21:57  22 октября
Выросло количество пострадавших в результате российского удара по детскому саду в Харькове
21:04  22 октября
На Днепропетровщине двое мужчин убили пенсионера и похитили его сбережения
19:24  22 октября
ВСУ освободили Кучеров Яр на Покровском направлении
22 октября 2025, 21:55

На Житомирщине легковой автомобиль "влетел" в грузовик

22 октября 2025, 21:55
Фото: Нацполиция
Авария произошла 19 июля около 22:20 на 129 км автодороги Киев – Чоп. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

20-летний водитель Renault ехал в сторону Житомира. Он не учел дорожную обстановку и не сбавил скорость руку. В результате он столкнулся с грузовиком Scania, который поворачивал в другую сторону.

В результате ДТП травмировались водитель микроавтобуса и его двое пассажиров (жители Ровенской области в возрасте 18 и 67 лет).

"Следователи Житомирского районного управления полиции №1 инкриминировали водителю микроавтобуса совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. На днях досудебное расследование в производстве было завершено", - сообщили в полиции.

Следует отметить, что за такое нарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Напомним, ранее на автодороге Киев-Чернигов в пределах села Семиполки произошло смертельное ДТП. Погиб 14-летний парень, которого сбил 67-летний водитель легковушки.

ДТП авария Житомирская область
