21:57  22 жовтня
Зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по дитячому садочку в Харкові
21:04  22 жовтня
На Дніпропетровщині двоє чоловіків вбили пенсіонера і викрали його заощадження
19:24  22 жовтня
ЗСУ звільнили Кучерів Яр на Покровському напрямку
22 жовтня 2025, 21:55

На Житомирщині легкове авто "влетіло" у вантажівку

22 жовтня 2025, 21:55
Фото: Нацполіція
Аварія сталась 19 липня близько 22:20 на 129 км автошляху Київ – Чоп. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

20-річний водій Renault їхав у бік Житомира. Він не врахував дорожню обстановку та не зменшив швидкість руку. В результаті він зіткнувся з вантажівкою Scania, яка повертала в інший бік.

Внаслідок ДТП травмувались водій мікроавтобуса та його двоє пасажирів (жителі Рівненської області віком 18 та 67 років).

"Слідчі Житомирського районного управління поліції №1 інкримінували водію мікроавтобуса вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Днями досудове розслідування у провадженні було завершено", - повідомили в поліції.

Слід зазначити, що за таке порушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, раніше на автодорозі Київ-Чернігів у межах села Семиполки сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Загинув 14-річний хлопець, якого збив 67-річний водій легковика.

