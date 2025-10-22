Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

20-річний водій Renault їхав у бік Житомира. Він не врахував дорожню обстановку та не зменшив швидкість руку. В результаті він зіткнувся з вантажівкою Scania, яка повертала в інший бік.

Внаслідок ДТП травмувались водій мікроавтобуса та його двоє пасажирів (жителі Рівненської області віком 18 та 67 років).

"Слідчі Житомирського районного управління поліції №1 інкримінували водію мікроавтобуса вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Днями досудове розслідування у провадженні було завершено", - повідомили в поліції.

Слід зазначити, що за таке порушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

