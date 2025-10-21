Фото: Национальная полиция Украины

На трассе Харьковщины произошло ДТП, в котором погибла женщина, а еще три человека получили травмы, среди них ребенок

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Авария произошла 21 октября на трассе Чугуев-Печениги-Большой Бурлук с участием автомобилей Skoda Octavia и Mitsubishi.

На месте погибла женщина

По данным полиции, водитель Skoda, 35-летняя женщина, погибла на месте происшествия. Ее 7-летний сын получил термические ожоги и был госпитализирован. 26-летний водитель Mitsubishi и его пассажир в возрасте 43 лет также получили телесные повреждения и находятся в больнице. После столкновения возник пожар, который оперативно ликвидировали.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований для дальнейшего расследования.

