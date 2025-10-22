Фото: Нацполиция

Авария произошла 21 октября около 11 часов на улице Михайловской в городе Кобеляках. К сожалению, потерпевшая скончалась на месте

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Местные жители сообщили стражам порядка, что на проезжей части улицы лежала неизвестная женщина без признаков жизни. Когда правоохранители установили личность, погибшей оказалась 57-летняя местная жительница. Выяснилось, что ее смертельно травмировал грузовик.

Впоследствии был задержан автомобиль DAF, сбивший женщину. Водителем был 63-летний мужчина. Его остановили недалеко от города Решетиловки.

"По данному факту решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Причины и обстоятельства происшествия выясняют следствие", - сообщили в полиции.

