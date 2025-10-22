13:40  22 октября
На Закарпатье задержан мужчина, который угрожал людям винтовкой
09:30  22 октября
В Green Gray назвали причину смерти Андрея Дизеля Яценко
07:28  22 октября
Момент прилета "Италмаса" в Сумах попал на видео
22 октября 2025, 17:35

Смертельное ДТП в Полтавской области: грузовик сбил женщину

22 октября 2025, 17:35
Фото: Нацполиция
Авария произошла 21 октября около 11 часов на улице Михайловской в городе Кобеляках. К сожалению, потерпевшая скончалась на месте

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Местные жители сообщили стражам порядка, что на проезжей части улицы лежала неизвестная женщина без признаков жизни. Когда правоохранители установили личность, погибшей оказалась 57-летняя местная жительница. Выяснилось, что ее смертельно травмировал грузовик.

Впоследствии был задержан автомобиль DAF, сбивший женщину. Водителем был 63-летний мужчина. Его остановили недалеко от города Решетиловки.

"По данному факту решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Причины и обстоятельства происшествия выясняют следствие", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Харькове произошла серьезная авария с участием BMW – авто врезалось в стелу памятника. Четверо пассажиров получили травмы.

