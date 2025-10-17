16:42  17 октября
Украинцам советуют одеваться теплее: какой будет погода на выходные
16:13  17 октября
Переименование сквера в Чернигове в честь Трампа сочли незаконным
21:31  17 октября
В Киевской области 67-летний водитель сбил 14-летнего парня: ребенок погиб на месте
UA | RU
UA | RU
17 октября 2025, 21:31

В Киевской области 67-летний водитель сбил 14-летнего парня: ребенок погиб на месте

17 октября 2025, 21:31
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Трагедия на дороге Киев-Чернигов унесла жизнь 14-летнего парня, полиция устанавливает обстоятельства ДТП

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

17 октября около 14:25 на автодороге Киев-Чернигов в пределах села Семиполки произошло смертельное ДТП. Согласно предварительным данным, 67-летний водитель автомобиля Volkswagen сбил 14-летнего парня, пересекавшего проезжую часть дороги.

В результате наезда несовершеннолетний получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия. Очевидцы инцидента вызвали полицию и скорую помощь, однако пострадавшему не удалось спасти жизнь.

Следователи следственного управления полиции Киевской области начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии и проверяют, не было ли нарушений ПДД со стороны водителя или других участников. Расследование продолжается, чтобы полностью воспроизвести ход и выяснить причины ДТП.

Ранее сообщалось, в Киеве легковое авто вылетело на тротуар и травмировало пятерых человек, среди которых были дети. По предварительной информации, столкнулись Mercedes-Benz Sprinter и BYD.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киевская область ДТП авария Volkswagen подросток несовершеннолетний дорожное движение
Смертельное ДТП во Львовской области: погибли два человека
17 октября 2025, 19:50
В Киевской области у реки Десна нашли боевую часть российской ракеты Х-69
17 октября 2025, 18:56
На трассе Киев-Одесса перевернулся микроавтобус: 8 пострадавших, среди них есть тяжело раненые
17 октября 2025, 18:44
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
"Если бы не наши "Джавелины", Киев был бы захвачен Путиным", – заявление Трампа
17 октября 2025, 21:58
Украинские дроны в обмен на Tomahawk: Зеленский предложил Трампу соглашение
17 октября 2025, 21:45
Будет ли разрешение на дальнобойные удары для Украины: Трамп сделал заявление во время встречи с Зеленским
17 октября 2025, 21:20
Завышение цен на свет для школ и садов: в Днепре чиновницу горсовета будут судить
17 октября 2025, 20:45
В Тернопольской области Mercedes перехватил авто ТЦК: похитили военнообязанного, пострадал военный
17 октября 2025, 20:29
Налог 10% на все: как законопроект №14025 ударит по миллионам украинцев
17 октября 2025, 20:12
Львовоблэнерго требует от РФ более 15 млн грн компенсации за ущерб из-за вооруженной агрессии
17 октября 2025, 19:56
Смертельное ДТП во Львовской области: погибли два человека
17 октября 2025, 19:50
Украинская делегация показала Трампу план использования "Томагавков", который может изменить ход войны
17 октября 2025, 19:37
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Ирина Геращенко
Владимир Фесенко
Все блоги »