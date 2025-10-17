Фото: Национальная полиция Украины

Трагедия на дороге Киев-Чернигов унесла жизнь 14-летнего парня, полиция устанавливает обстоятельства ДТП

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

17 октября около 14:25 на автодороге Киев-Чернигов в пределах села Семиполки произошло смертельное ДТП. Согласно предварительным данным, 67-летний водитель автомобиля Volkswagen сбил 14-летнего парня, пересекавшего проезжую часть дороги.

В результате наезда несовершеннолетний получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия. Очевидцы инцидента вызвали полицию и скорую помощь, однако пострадавшему не удалось спасти жизнь.

Следователи следственного управления полиции Киевской области начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии и проверяют, не было ли нарушений ПДД со стороны водителя или других участников. Расследование продолжается, чтобы полностью воспроизвести ход и выяснить причины ДТП.

