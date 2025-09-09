Фото: Нацполиция

В Тернопольской области будут судить скрывшегося с места смертельного ДТП водителя. Ему грозит заключение

Об этом сообщает полиция в Тернопольской области, передает RegioNews .

Авария произошла 20 марта между населенными пунктами Кременец и Почаев, недалеко от села Большие Бережцы. 40-летний водитель Ford Focus наехал на электровелосипед. После этого он дождался медиков, но сразу скрылся и скрывался от стражей порядка.

Велосипедист получил тяжелые травмы. Через неделю он умер в больнице, так и не приходя в сознание. Правоохранители обнаружили водителя Ford и объявили ему о подозрении.

Теперь водителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет. Обвинительный акт направлен в суд для принятия решения.

