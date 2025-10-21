Фото из открытых источников

21 октября в Харькове произошла авария у Дворца спорта. Там утром перевернулся легковой автомобиль.

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

В соцсетях публикуют фото аварии, которая произошла во вторник утром по проспекту Григоренко. Легковой автомобиль взлетел с дороги и опрокинулся прямо в котлован у Дворца спорта.

Предварительно водитель не справился с управлением на участке дороги, где проходят ремонтные работы. Автомобиль опрокинулся и упал в глубокую траншею.

На место вызвали правоохранителей. В результате аварии, к счастью, никто не погиб.

