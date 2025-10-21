В Харькове возле Дворца Спорта перевернулось авто
21 октября в Харькове произошла авария у Дворца спорта. Там утром перевернулся легковой автомобиль.
Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.
В соцсетях публикуют фото аварии, которая произошла во вторник утром по проспекту Григоренко. Легковой автомобиль взлетел с дороги и опрокинулся прямо в котлован у Дворца спорта.
Предварительно водитель не справился с управлением на участке дороги, где проходят ремонтные работы. Автомобиль опрокинулся и упал в глубокую траншею.
На место вызвали правоохранителей. В результате аварии, к счастью, никто не погиб.
