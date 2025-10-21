Фото: Нацполіція

Аварія сталась 20 жовтня близько 11:50 на автодорозі між селом Кишин та містом Олевськом. На жаль, водій не вижив

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

31-річний водій Dacia не вибрав безпечної швидкості. В результаті він не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Там автівка зіткнулась з деревом. Від отриманих травм водій загинув на місці.

"Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині водій автомобіля Ford Focus збив велосипедиста на смерть і втік з місця аварії. Тепер водію авто загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.