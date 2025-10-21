11:45  21 октября
Хотели относить СССР: в Киеве разоблачили неокоммунистическую организацию
08:22  21 октября
Двойное убийство пенсионеров на Закарпатье: к делу причастны несовершеннолетние
08:29  21 октября
Ударил полтавчанина битой по голове: нападавшего взяли под стражу
21 октября 2025, 16:25

Смертельное ДТП в Киевской области: погиб подросток, за рулем был 15-летний

21 октября 2025, 16:25
Фото: Нацполиция
Авария произошла в Бучанском районе. За рулем автомобиля был 15-летний парень

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

15-летний парень был за рулем Opel Vectra. Он ехал по улице Шевченко в селе Мигалки, не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части в кювет. Впоследствии машина столкнулась с деревом.

В результате ДТП 14-летний пассажир погиб на месте. Еще шесть несовершеннолетних пассажиров и водитель получили травмы и были госпитализированы. Правоохранители начали расследование.

Напомним, ранее в Тернопольской области водитель автомобиля Ford Focus сбил велосипедиста насмерть и скрылся с места аварии. Теперь водителю авто грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

