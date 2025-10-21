Фото: Нацполиция

Авария произошла в Бучанском районе. За рулем автомобиля был 15-летний парень

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

15-летний парень был за рулем Opel Vectra. Он ехал по улице Шевченко в селе Мигалки, не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части в кювет. Впоследствии машина столкнулась с деревом.

В результате ДТП 14-летний пассажир погиб на месте. Еще шесть несовершеннолетних пассажиров и водитель получили травмы и были госпитализированы. Правоохранители начали расследование.

Напомним, ранее в Тернопольской области водитель автомобиля Ford Focus сбил велосипедиста насмерть и скрылся с места аварии. Теперь водителю авто грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.