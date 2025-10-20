Фото: Нацполиция

Авария произошла 20 октября около 6:00 на автодороге Киев-Чоп, вблизи с. Березина Глубочицкой общины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Предварительно, автомобиль Lexus столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz, который был припаркован на обочине. В результате ДТП водитель легкового авто (40-летний львовянин) погиб на месте.

"В настоящее время полицейские проводят первоочередные мероприятия по установлению причин и обстоятельств столкновения", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее на автодороге Киев-Чернигов в пределах села Семиполки произошло смертельное ДТП. Погиб 14-летний парень , которого сбил 67-летний водитель легковушки.