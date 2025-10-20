Фото: Нацполіція

Аварія сталась 20 жовтня близько 6:00 на автошляху Київ-Чоп, поблизу с. Березина Глибочицької громади. Правоохоронці встановлюють всі обставини

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Попередньо, автомобіль Lexus зіткнувся з вантажівкою Mercedes-Benz, яка була припаркована на узбіччі. Внаслідок ДТП водій легкового авто (40-річний львів'янин) загинув на місці.

"Нині поліцейські проводять першочергові заходи для встановлення причин та обставин зіткнення", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на автодорозі Київ-Чернігів у межах села Семиполки сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Загинув 14-річний хлопець, якого збив 67-річний водій легковика.