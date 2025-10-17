Фото: иллюстративное

17 октября, около 11:40, на дороге вблизи села Плебановка Теребовлянской громады Тернопольского района произошла аварийная ситуация с участием служебного транспорта территориального центра комплектования и социальной поддержки

Об этом сообщает Тернопольский областной ТЦК СП, передает RegioNews.

Двое неизвестных лиц на автомобиле Mercedes-Benz G-Class подрезали служебный автомобиль, создав опасную обстановку на дороге.

В результате конфликта нападавшие помогли военнообязанному, которого сотрудники ТЦК должны были доставить в учебный центр воинской части, скрыться. Мужчину пересадили в свой автомобиль и скрылись с места происшествия. Во время инцидента пострадал военнослужащий ТЦК, который получил травму ноги в результате наезда автомобиля злоумышленников.

Полиция уже задержала двух подозреваемых. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, в Запорожье чиновники ТЦК пытались получить взятку от ветерана войны. Мужчина отказался платить, а правоохранители уже расследуют обстоятельства этого инцидента и проверяют причастность других лиц.